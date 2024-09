Accidente en gasolinera de Daguestán deja 13 muertos en Rusia.

Una explosión en una gasolinera en la región sur de Daguestán, Rusia, ha cobrado la vida de al menos 13 personas y dejado 23 heridas, según informaron las autoridades el sábado.

El trágico incidente tuvo lugar el viernes en las afueras de Makhachkala, la capital regional, y desencadenó un incendio que devastó la estación de servicio y su cafetería.

La explosión se produjo en una zona concurrida, causando una rápida reacción de los servicios de emergencia.

El Ministerio de Emergencias de Rusia confirmó que entre las víctimas mortales se encontraban dos niños.

A gas station blew up in Dagestan, Russia.

No, Ukrainian drone debris had nothing to do with it (in case you’re wondering). It’s the second gas station blowing up in the region in the past year.

7 people died, 11 were injured.

— Natalka (@NatalkaKyiv) September 27, 2024