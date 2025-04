Tragedia en Connecticut: Mueren tres hermanos latinos en accidente vial

Una desgarradora tragedia sacudió a la comunidad de Waterbury, Connecticut, este jueves.

Cuatro jóvenes perdieron la vida cuando el vehículo en el que viajaban se estrelló contra un edificio.

Entre las víctimas se encontraban tres hermanos latinos: Kayden Torres, de 20 años, Nelson Torres, de 25, y Noel Torres, de apenas 15 años.

La cuarta víctima fue identificada como Johnaven Puszka, de 20 años, quien falleció en un hospital poco después del accidente.

