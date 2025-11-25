Accidente en carretera de Colorado deja cinco muertos, entre ellos tres menores
Publicado el 11/25/2025 a las 11:20
- Accidente en carretera de Colorado
- Tres menores entre víctimas
- Investigación policial en curso
Una colisión múltiple en una carretera de Colorado dejó cinco personas muertas, incluidas tres niños, en un hecho que conmocionó a la comunidad local por la magnitud del impacto y la rapidez con la que ocurrió.
El accidente se registró la tarde del lunes, poco después de las 4:30 p.m., cuando un vehículo compacto perdió el control mientras circulaba por la zona de Franktown, al sur de Denver, una carretera conocida por su tráfico constante y curvas amplias.
Según el reporte preliminar de la Patrulla Estatal de Colorado, el auto involucrado inicialmente se desvió hacia el arcén derecho, pero al intentar volver al camino principal terminó volcando y cruzando hacia el carril contrario, donde se produjo el choque de frente.
De acuerdo con ‘ABC News’, la fuerza del impacto generó una cadena de colisiones con otros dos vehículos que transitaban en sentido norte, lo que complicó aún más la escena y dejó múltiples víctimas en cuestión de segundos.
Investigadores analizan cómo ocurrió la pérdida de control
El conductor del vehículo que provocó el accidente salió expulsado cuando el auto dio varias vueltas, indicaron las autoridades, y murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
En el sedán que circulaba en sentido contrario viajaban cinco menores y un adulto; tanto el conductor como tres niños fallecieron en el sitio, de acuerdo con la información divulgada por la patrulla estatal.
Otros dos menores fueron trasladados de inmediato a un centro médico cercano para recibir atención especializada, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su condición.
La escena del choque obligó a las autoridades a cerrar temporalmente la carretera mientras los equipos de emergencia trabajaban para estabilizar el área y rescatar a los sobrevivientes.
Autoridades confirman que el conductor de la camioneta salió ileso
El tercer vehículo involucrado, una camioneta Ford, también recibió el impacto, pero su conductor no presentó lesiones, según señalaron los funcionarios que atendieron la emergencia.
La Patrulla Estatal de Colorado destacó que todos los cuerpos fueron recuperados en el lugar y que ningún otro pasajero resultó afectado más allá de los ocupantes de los vehículos mencionados.
Según ‘CBS News’, una de las prioridades del equipo forense es identificar plenamente a las víctimas, un proceso que solo podrá completarse cuando se haya notificado a todos los familiares de los fallecidos.
El accidente generó consternación entre los residentes de Franktown, quienes se mostraron sorprendidos por la violencia del incidente en una zona donde, aunque ocurren accidentes, rara vez se reportan tragedias de esta magnitud.
Investigación en curso para determinar las causas exactas
Las autoridades ya iniciaron una investigación detallada para establecer qué factores influyeron en que el vehículo perdiera el control y desencadenara la cadena de colisiones.
Entre los puntos a analizar se encuentran las condiciones del camino, la velocidad, posibles fallas mecánicas y si existieron distracciones al volante en los momentos previos al impacto.
El cierre parcial de la carretera se mantuvo varias horas, lo que provocó retrasos en la circulación local mientras los peritos recopilaban evidencia en la zona del accidente.
La Patrulla Estatal reiteró que cualquier actualización sobre las víctimas será proporcionada únicamente cuando se hayan concluido los procedimientos oficiales y se haya contactado a las familias, señaló ‘ABC News‘ y ‘CBS News‘.