Accidente en carretera de Colorado deja cinco muertos, entre ellos tres menores

Accidente en carretera de Colorado

Tres menores entre víctimas

Investigación policial en curso

Una colisión múltiple en una carretera de Colorado dejó cinco personas muertas, incluidas tres niños, en un hecho que conmocionó a la comunidad local por la magnitud del impacto y la rapidez con la que ocurrió.

El accidente se registró la tarde del lunes, poco después de las 4:30 p.m., cuando un vehículo compacto perdió el control mientras circulaba por la zona de Franktown, al sur de Denver, una carretera conocida por su tráfico constante y curvas amplias.

Según el reporte preliminar de la Patrulla Estatal de Colorado, el auto involucrado inicialmente se desvió hacia el arcén derecho, pero al intentar volver al camino principal terminó volcando y cruzando hacia el carril contrario, donde se produjo el choque de frente.

De acuerdo con ‘ABC News’, la fuerza del impacto generó una cadena de colisiones con otros dos vehículos que transitaban en sentido norte, lo que complicó aún más la escena y dejó múltiples víctimas en cuestión de segundos.

Investigadores analizan cómo ocurrió la pérdida de control

El conductor del vehículo que provocó el accidente salió expulsado cuando el auto dio varias vueltas, indicaron las autoridades, y murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En el sedán que circulaba en sentido contrario viajaban cinco menores y un adulto; tanto el conductor como tres niños fallecieron en el sitio, de acuerdo con la información divulgada por la patrulla estatal.

Otros dos menores fueron trasladados de inmediato a un centro médico cercano para recibir atención especializada, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su condición.

La escena del choque obligó a las autoridades a cerrar temporalmente la carretera mientras los equipos de emergencia trabajaban para estabilizar el área y rescatar a los sobrevivientes.