Accidente mortal sacude entrenamiento militar en Camp Pendleton

Fallece marine en entrenamiento

Accidente involucra vehículo táctico

Investigación militar continúa activa

Segun informa USATODAY, Un infante de marina murió el 3 de diciembre tras sufrir heridas fatales durante un entrenamiento en California, donde ocurrió un accidente con un vehículo táctico militar.

El incidente ocurrió aproximadamente a la 1:45 p. m., según confirmó el Cuerpo de Infantería de Marina mediante un comunicado difundido horas después a medios locales estadounidenses.

La víctima formaba parte de la I Fuerza Expedicionaria de Marines, unidad que realiza entrenamientos rutinarios y operativos tácticos en diversas instalaciones militares de la región occidental.

El accidente en Camp Pendleton generó inmediata atención debido a las circunstancias del entrenamiento rutinario y la necesidad de revisar posibles fallas durante la operación desarrollada allí.

Detalles iniciales del entrenamiento y respuesta oficial

A U.S. Marine has died following a training accident at Camp Pendleton in San Diego County, California. According to Fox News, the incident occurred during a “tactical vehicle mishap” around 1:45 p.m. local time Wednesday. Officials with the I Marine… https://t.co/y73zEoOXzf pic.twitter.com/w8hiHzDf5o — The Western Journal (@WesternJournalX) December 5, 2025



El Cuerpo de Marines informó que la causa del incidente permanece bajo investigación, a fin de aclarar las condiciones exactas que provocaron el accidente durante la actividad operativa.

Las autoridades señalaron que la identidad del infante de marina fallecido será retenida hasta notificar a los familiares, cumpliendo los protocolos establecidos para casos mortales militares.

Camp Pendleton está ubicada a unas cuarenta millas al norte de San Diego, siendo una de las instalaciones de entrenamiento más importantes para el Cuerpo de Infantería estadounidense.

El comunicado enfatizó que se trataba de un entrenamiento de rutina, aunque no se especificaron detalles técnicos del vehículo táctico involucrado en el trágico accidente del miércoles.