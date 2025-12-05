Accidente mortal sacude entrenamiento militar en Camp Pendleton
Publicado el 12/04/2025 a las 20:54
- Fallece marine en entrenamiento
- Accidente involucra vehículo táctico
- Investigación militar continúa activa
Segun informa USATODAY, Un infante de marina murió el 3 de diciembre tras sufrir heridas fatales durante un entrenamiento en California, donde ocurrió un accidente con un vehículo táctico militar.
El incidente ocurrió aproximadamente a la 1:45 p. m., según confirmó el Cuerpo de Infantería de Marina mediante un comunicado difundido horas después a medios locales estadounidenses.
La víctima formaba parte de la I Fuerza Expedicionaria de Marines, unidad que realiza entrenamientos rutinarios y operativos tácticos en diversas instalaciones militares de la región occidental.
El accidente en Camp Pendleton generó inmediata atención debido a las circunstancias del entrenamiento rutinario y la necesidad de revisar posibles fallas durante la operación desarrollada allí.
Detalles iniciales del entrenamiento y respuesta oficial
El Cuerpo de Marines informó que la causa del incidente permanece bajo investigación, a fin de aclarar las condiciones exactas que provocaron el accidente durante la actividad operativa.
Las autoridades señalaron que la identidad del infante de marina fallecido será retenida hasta notificar a los familiares, cumpliendo los protocolos establecidos para casos mortales militares.
Camp Pendleton está ubicada a unas cuarenta millas al norte de San Diego, siendo una de las instalaciones de entrenamiento más importantes para el Cuerpo de Infantería estadounidense.
El comunicado enfatizó que se trataba de un entrenamiento de rutina, aunque no se especificaron detalles técnicos del vehículo táctico involucrado en el trágico accidente del miércoles.
Accidente en Camp Pendleton ocurre durante jornada rutinaria
El fallecimiento coincidió con el inicio del ejercicio Steel Knight, un entrenamiento de dos semanas que reúne miles de marines de California y Arizona para prácticas operativas diversas.
El San Diego Union-Tribune reportó que dicho ejercicio comenzó el 3 de diciembre, bajo liderazgo de la I Fuerza Expedicionaria de Marines operando desde la base Camp Pendleton.
Autoridades militares explicaron a USA TODAY que el incidente no está relacionado con Steel Knight, pese a desarrollarse en fechas simultáneas dentro de la misma instalación operativa.
Este entrenamiento masivo consiste en maniobras tácticas, simulaciones de combate y desplazamientos estratégicos, pero el accidente se produjo durante una actividad separada rutinaria.
Coincidencia con el inicio del ejercicio Steel Knight
El incidente recordó otro accidente ocurrido casi dos años antes en la misma base, cuando un vehículo de combate anfibio volcó durante maniobras, dejando un marine muerto.
Más de una docena de marines resultaron heridos en aquel accidente previo, evidenciando la complejidad y riesgos de los entrenamientos con vehículos militares pesados en terrenos difíciles.
El vehículo anfibio se desplazaba sobre terreno irregular durante un ejercicio cuando volcó, según explicó en ese momento la 15.ª Unidad Expedicionaria de Marines responsable del entrenamiento.
Ese antecedente refuerza preocupaciones sobre seguridad operacional y la importancia de revisar protocolos durante maniobras, especialmente al operar equipos tácticos pesados utilizados regularmente.
Antecedentes de incidentes y medidas de seguridad
Los accidentes en entrenamientos militares generan revisiones internas para determinar si procedimientos vigentes fueron aplicados correctamente y si los equipos involucrados funcionaron adecuadamente durante prácticas tácticas.
Camp Pendleton realiza rutinariamente ejercicios de alto riesgo por su relevancia estratégica, lo que exige protocolos estrictos destinados a proteger a marines durante maniobras operativas diversas.
Las autoridades destacaron que la investigación actual buscará establecer qué factores influyeron en el accidente, contemplando aspectos como condiciones del terreno y desempeño del vehículo táctico.
Mientras continúa la investigación, el Cuerpo de Marines reafirmó su compromiso de apoyar a la familia afectada y revisar procedimientos para evitar futuros accidentes dentro de instalaciones militares.