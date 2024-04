Ninel Conde sufrió accidente mientras paseaba por las calles de Miami

Aunque se trató de un leve susto y Ninel aseguró estar bien, sus seguidores no tardaron en reaccionar, algunos expresando su preocupación por su estado de salud.

«EXPECTATIVA vs REALIDAD Si me caigo, caigo parada, SI SEÑOR! ¿A ti te ha pasado algo similar a lo mío?», publicó en sus redes sociales.

Seguidores reaccionan al accidente

«Se cayó, ¿estás bien o fue el camarógrafo que no aguanto el ritmo?», «¡Omg espero y estés bien! Si me ha pasado y me lastimé la rodilla», comentaron.

«¡Al menos no le da miedo compartir sus defectos! Bien Ninel», «Es totalmente la realidad! Sin filtros», «Creo que por andar grabando al perro saliste tu volando», agregaron.

Es importante destacar que Ninel Conde se encuentra en perfecto estado de salud y continúa compartiendo contenido en su perfil de manera habitual.

