Accidente en Alaska: autobús escolar colisiona con SUV

Un autobús escolar que transportaba a más de 40 pasajeros de un crucero sufrió un accidente en Alaska el jueves por la mañana.

Cabe mencionar que el incidente ocurrió cuando el autobús viajaba hacia el sur por la autopista N Tongass, cerca de Ketchikan.

A las 9:00 a. m., el autobús chocó contra una camioneta SUV. Después del impacto, la SUV se estrelló contra un poste de electricidad.

El Departamento de Bomberos de Ketchikan respondió rápidamente al llamado, con el apoyo de los departamentos de North Tongass y South Tongass.

