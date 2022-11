Según indicó el portal de noticias, los testigos dieron declaraciones sobre el trágico hecho y señalaron que la camioneta blanca con el carro alegórico de CC & Co. Dance perdió el control. Por el momento, el incidente sigue investigándose y la zona quedó cercada por la policía mientras se busca recopilar evidencia sobre los hechos.

En redes sociales, se dio a conocer las imágenes del desastroso accidente y como el personal que se encontraba laborando cerca del carro alegórico corrió para poder frenarlo. La policía de Raleigh, se encuentra investigando los hechos que ocurrieron y no han dado declaraciones sobre lo sucedido en el lugar, ni de la niña que resultó herida.

¿Quién resultó herido?

Al momento de que perdió control la camioneta blanca que llevó el carro alegórico, se conoce que terminó estrellándose en contra de una niña, de once años de edad. Según indicó Fox News, se conoce que el incidente ocurrió alrededor de las 10:25 de la mañana y declararon que se llamó a emergencias para atender a la pequeña bailarina que resultó herida de gravedad.

Los testigos le dijeron a WTVD-TV que las personas que asistieron al Desfile de Navidad de Raleigh escucharon al conductor del camión gritar que había perdido el control del vehículo y que no podía detenerlo antes del accidente, informó la agencia The Associated Press. En imágenes posteriores al incidente, se observa a un grupo de personas detener la camioneta.