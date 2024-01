Entre Madres y Doctoras: Accidente de pipí

Entre Madres y Doctoras te habla de una historia de accidente de pipí.

La doctora Evelyn platica de un pequeño episodio que su hijo experimentó hace poco.

Conocer a tus hijos se trata de vivir este tipo de situaciones para estar más preparados.

Conforme los niños se van desarrollando, es normal que algunas veces tengan accidentes. Algunas personas piensan que, cuando un niño ha aprendido a ir al baño, esto no ocurre de nuevo.

Aunque esto no es correcto, no es del todo falso, es decir, puede ser que tu hijo tenga un pequeño accidente de vez en cuando. No significa que ha regresado a esa etapa de no autocontrol.

Los accidentes de pipí pueden ser algo que aparezca de vez en cuando. Puede ser que cuando el niño se divierte, se aguante las ganas por no querer dejar de pasarla de lo mejor y cuando ya no pueda más, vaya al baño.

La historia de hoy sirve para recordarte que pueden ocurrir accidentes de formas sorpresivas aunque un niño ya sepa ir al baño. Así que toma tus precauciones luego de conocer esta historia familiar.

Un niño aprendiendo

La doctora Evelyn Bracho Sánchez relató la experiencia de un accidente de pipí con su hijo Mason.

A medida que Mason ingresaba a la edad en la que comenzaba a reconocer patrones y establecer rutinas, su familia se enfrentaba a la necesidad de embarcarse en ese nuevo camino educativo.

Sin embargo, como es común en la crianza, cada madre tiene sus momentos de desafío.

En este caso, Mason había progresado en dejar los pañales, pero a veces, su entusiasmo y distracción lo llevaban a olvidar la urgencia de ir al baño, una situación que recientemente los tomó por sorpresa.