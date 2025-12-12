Paracaidista enfrenta aterrador accidente tras engancharse en el ala del avión
Publicado el 12/11/2025 a las 21:20
Segun informa El Heraldo De Mexico, Un paracaidista australiano sobrevivió a un impactante accidente después de que su paracaídas de reserva se desplegara de manera prematura y terminara enredado en el ala del avión del que acababa de saltar.
El incidente ocurrió durante un salto en grupo en la localidad de Tully, en Queensland, donde el deportista participaba en una práctica rutinaria que terminó convirtiéndose en un caso extremo de supervivencia.
El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó, generando sorpresa entre usuarios e incluso entre especialistas en deportes aéreos por la gravedad de la escena.
Según los reportes, el accidente se desencadenó cuando el paracaídas de reserva se abrió inesperadamente a unos 4,500 metros de altura, justo en el instante en que el deportista abandonaba la aeronave.
Paracaidista queda enganchado en el ala
La apertura descontrolada provocó que sus piernas chocaran contra el estabilizador trasero del avión, impactándolo con fuerza mientras seguía sujeto por las cuerdas del paracaídas.
La tensión aumentó cuando el paracaidista quedó peligrosamente enganchado en el ala del avión, quedando colgado a un costado de la aeronave a miles de metros de altura.
Las imágenes muestran cómo el hombre lucha por estabilizarse mientras es arrastrado por la estructura del avión, incapaz de separarse por sus propios medios en los primeros segundos del incidente.
Especialistas en deportes aéreos han señalado que la situación era extremadamente delicada debido al riesgo de que un tirón más fuerte de las cuerdas o un movimiento brusco del avión pudiera provocar un desenlace fatal.
Reacción fría ante el accidente de paracaidismo
En redes sociales, usuarios han destacado que cualquier variación en la velocidad o posición del avión habría podido empeorar la fuerza de tracción que mantenía atrapado al paracaidista.
A pesar de la gravedad del momento, el deportista logró mantener la calma mientras buscaba la manera de liberarse sin comprometer aún más su seguridad.
Con movimientos precisos, recurrió a su cuchillo de gancho, una herramienta estándar en este tipo de actividades diseñada para actuar en emergencias como enredos o fallas de equipo.
El paracaidista comenzó a cortar cuidadosamente las cuerdas que lo mantenían atrapado, evitando hacer movimientos bruscos que pudieran afectar la estabilidad del avión o su propia posición.
Liberación y aterrizaje seguro del paracaidista
Tras varios segundos de tensión, el paracaidista logró cortar por completo las cuerdas que lo sujetaban al ala y finalmente pudo liberarse del paracaídas enganchado.
Una vez fuera de peligro inmediato, el deportista desplegó su paracaídas principal sin inconvenientes y recuperó el control del descenso, alejándose de la aeronave y retomando una trayectoria estable hacia tierra firme.
El alivio llegó cuando logró aterrizar con éxito, sin lesiones graves y con la confirmación de que el incidente no había dejado daños mayores.
De acuerdo con los reportes, el paracaidista solo presentó heridas leves, principalmente contusiones en las piernas provocadas por el impacto inicial contra el estabilizador trasero del avión.
Video viral y reacciones en redes
Las imágenes del incidente continúan circulando en redes sociales, donde numerosos internautas han expresado su asombro por la sangre fría del deportista para aplicar correctamente los protocolos de emergencia.
Usuarios también han destacado que su reacción rápida y su entrenamiento adecuado fueron fundamentales para evitar una tragedia durante lo que debía ser un salto rutinario.
El video se ha convertido en un ejemplo más de los riesgos que implica el paracaidismo, incluso para deportistas experimentados que siguen todas las medidas establecidas.
También ha servido para subrayar la importancia del equipo de emergencia y de mantener la calma en situaciones extremas donde cada segundo puede marcar la diferencia.