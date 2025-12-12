Paracaidista enfrenta aterrador accidente tras engancharse en el ala del avión

Paracaidista queda atrapado en avión

Corta cuerdas para liberarse

Video del rescate se viraliza

Segun informa El Heraldo De Mexico, Un paracaidista australiano sobrevivió a un impactante accidente después de que su paracaídas de reserva se desplegara de manera prematura y terminara enredado en el ala del avión del que acababa de saltar.

El incidente ocurrió durante un salto en grupo en la localidad de Tully, en Queensland, donde el deportista participaba en una práctica rutinaria que terminó convirtiéndose en un caso extremo de supervivencia.

El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó, generando sorpresa entre usuarios e incluso entre especialistas en deportes aéreos por la gravedad de la escena.

Según los reportes, el accidente se desencadenó cuando el paracaídas de reserva se abrió inesperadamente a unos 4,500 metros de altura, justo en el instante en que el deportista abandonaba la aeronave.

Paracaidista queda enganchado en el ala

🔴 | Un paracaidista australiano sobrevivió a un accidente casi fatal cuando su paracaídas de reserva se enganchó en el ala de un avión durante un salto en grupo sobre Tully. El paracaídas se desplegó prematuramente a unos 4.500 metros, quedó enganchado en un ala y lo dejó… pic.twitter.com/uJMYmqicrH — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 11, 2025



La apertura descontrolada provocó que sus piernas chocaran contra el estabilizador trasero del avión, impactándolo con fuerza mientras seguía sujeto por las cuerdas del paracaídas.

La tensión aumentó cuando el paracaidista quedó peligrosamente enganchado en el ala del avión, quedando colgado a un costado de la aeronave a miles de metros de altura.

Las imágenes muestran cómo el hombre lucha por estabilizarse mientras es arrastrado por la estructura del avión, incapaz de separarse por sus propios medios en los primeros segundos del incidente.

Especialistas en deportes aéreos han señalado que la situación era extremadamente delicada debido al riesgo de que un tirón más fuerte de las cuerdas o un movimiento brusco del avión pudiera provocar un desenlace fatal.