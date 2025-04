Reportan accidente aéreo en Florida con tres personas a bordo

Tres personas salieron milagrosamente ilesas tras un accidente aéreo en Myakka City, Florida, ocurrido la mañana del miércoles.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Manatee, el siniestro ocurrió poco después de las 10:00 a. m. en el aeropuerto Myakka Head.

Este aeródromo es de propiedad privada y pertenece a Cleetus McFarland, conocido por su contenido en YouTube relacionado con automovilismo y aeronaves.

La aeronave involucrada, un Grumman Tiger AA-5B del año 1977, intentaba despegar cuando comenzó a desviarse hacia la izquierda.

A single-engine plane crashed at Bald Eagle Airfield in Myakka City, sparking a brush fire on Wednesday morning, according to the Manatee County Sheriff’s Office. https://t.co/uk3YVy8KoD

— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) April 23, 2025