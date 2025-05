Accidente de avioneta en Oklahoma deja dos heridos

Los equipos de emergencia respondieron rápidamente al incidente en E Virgin y 69th Street la tarde del pasado jueves 29 de mayo.

Una avioneta se estrelló cerca de E Virgin y 69th Street, en Tulsa, Oklahoma, el jueves a las 4:35 p.m. según el Aeropuerto Internacional de Tulsa.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, la aeronave impactó cables eléctricos al aproximarse a la pista de aviación general.

El choque provocó un corte de energía en el área, afectando a unos 700 clientes.

Tulsa Police report from scene of plane crash near Tulsa Airport >> https://t.co/KZWnwWS2Xx — 2 rushed to hospital. Plane is from Dallas-Fort Worth area according to online records for the Piper Turbo Lance II #TulsaPolice #planecrash #N130XR #PiperTurbo #TulsaOk #TUL… pic.twitter.com/v0ygRkhbKY

— Joplin News First (@JoplinNewsFirst) May 31, 2025