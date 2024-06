Accidente de avión en sureste de Michigan mata a 1 y envía a otro al hospital

Accidente aéreo en Michigan, un muerto

Rescate tras caída de avioneta

Comparación con choque de Spitfire

Una persona murió y a otra se le trasladó a un hospital después de que una avioneta se estrellara en un campo en el sureste de Michigan.

Este avión se estrelló cerca de la línea entre los condados de Washtenaw y Lewanee alrededor de la 1 p.m. de este lunes, informó WWJ-AM.

Ken Krause, que vive en la zona, dice que vio el accidente y que la aeronave volaba a unos 1.000 pies cuando cayó.

El avión estaba registrado en Howell y despegó de Ann Arbor alrededor de las 11:30 a.m.

Avión de la II Guerra Mundial se estrella en campo de Inglaterra

Por otro lado, este accidente de este avión en el sureste de Michigan recordó a otro percance que ocurrió hace unos días en Inglaterra.

Una aeronave de combate Spitfire de la época de la II Guerra Mundial se estrelló cerca de una base de la fuerza aérea británica, matando al piloto.

En ese momento, no se dio a conocer la causa del accidente, según reportó The Associated Press.

La base se encuentra a unos 230 kms (150 millas) al norte de Londres y alberga tanto aviones caza modernos como el Vuelo Conmemorativo de la Batalla de Gran Bretaña.