Avión de la Patrulla Aérea Civil se estrella en Colorado y deja muertos

Dos personas murieron y una más resultó gravemente herida tras el accidente de un avión de la Patrulla Aérea Civil (CAP, por sus siglas en inglés) en Colorado el sábado por la mañana.

El pequeño avión, que realizaba una misión de entrenamiento rutinaria, se estrelló cerca de Storm Mountain y Palisade Mountain, al oeste de Loveland, alrededor de las 11:15 a.m., informó la Oficina del Sheriff del Condado de Larimer.

A bordo viajaban tres personas: la piloto Susan Wolber, el fotógrafo aéreo Jay Rhoten y el copiloto Randall Settergren.

Wolber y Rhoten fallecieron en el impacto, mientras que Settergren, gravemente herido, fue rescatado y trasladado en helicóptero a un hospital cercano por equipos de la Guardia Nacional.

Prayers with @LarimerSheriff and @LovelandFRA working on Storm Mountain in Colorado. Units working on site of Civil Air Patrol plane crash, at least one fatality. Air National Guard also assisting. pic.twitter.com/iyG5qghaX0

— Scuba_ResQ2831 (@ScubaResq2831) November 23, 2024