Autobús cae a barranco en Perú y deja 37 muertos

Autobús cae a barranco

Tragedia deja 37 muertos

Ruta peligrosa en Perú

Segun informa CBS, Un trágico accidente en el sur de Perú dejó al menos 37 personas muertas luego de que un autobús de pasajeros cayera a un profundo barranco durante la madrugada del miércoles.

Según las autoridades, el vehículo cayó tras chocar con otro automóvil en una zona de curvas pronunciadas, provocando una de las tragedias viales más graves registradas este año en el país.

El impacto inicial ocurrió cuando el autobús colisionó con una camioneta mientras circulaba por una carretera de la región de Arequipa.

Tras el choque, el vehículo de transporte interprovincial perdió el control y se salió de la vía en un tramo peligroso.

Impacto del accidente de autobús en Perú

Al menos 37 personas mueren en el accidente vial El vehículo cayó a un abismo de 200 metros en una región rural de la región de Arequipa, en el sur del país. pic.twitter.com/V1q1Cs4MFY — DW Español (@dw_espanol) November 13, 2025



Las autoridades informaron que el autobús cayó más de 650 pies hasta llegar a las orillas del río Ocoña, una zona de difícil acceso para los equipos de rescate.

El gerente regional de salud de Arequipa, Walther Oporto, declaró que el hecho ocurrió en una curva donde los accidentes son frecuentes por la complejidad del terreno.

Oporto explicó que la caída fue consecuencia directa del choque con la camioneta, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control.

Otras 13 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud cercanos para recibir atención médica.