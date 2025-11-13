Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Lo Último » Internacional » Autobús cae a barranco en Perú y deja 37 muertos

Autobús cae a barranco en Perú y deja 37 muertos

Accidente de autobús en Perú que dejó 37 muertos y reabrió el debate sobre la seguridad vial en las rutas interprovinciales del país.
Por 
2025-11-13T00:19:51+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 12/11/2025 a las 19:19

  • Autobús cae a barranco
  • Tragedia deja 37 muertos
  • Ruta peligrosa en Perú

Segun informa CBS, Un trágico accidente en el sur de Perú dejó al menos 37 personas muertas luego de que un autobús de pasajeros cayera a un profundo barranco durante la madrugada del miércoles.

Según las autoridades, el vehículo cayó tras chocar con otro automóvil en una zona de curvas pronunciadas, provocando una de las tragedias viales más graves registradas este año en el país.

El impacto inicial ocurrió cuando el autobús colisionó con una camioneta mientras circulaba por una carretera de la región de Arequipa.

Tras el choque, el vehículo de transporte interprovincial perdió el control y se salió de la vía en un tramo peligroso.

Impacto del accidente de autobús en Perú


Las autoridades informaron que el autobús cayó más de 650 pies hasta llegar a las orillas del río Ocoña, una zona de difícil acceso para los equipos de rescate.

El gerente regional de salud de Arequipa, Walther Oporto, declaró que el hecho ocurrió en una curva donde los accidentes son frecuentes por la complejidad del terreno.

Oporto explicó que la caída fue consecuencia directa del choque con la camioneta, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control.

Otras 13 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud cercanos para recibir atención médica.

Reacciones de autoridades locales


El autobús había partido desde la ciudad de Chala, ubicada en una zona minera del sur peruano, y tenía como destino final Arequipa.

Los líderes locales emitieron un comunicado lamentando el accidente y enviando condolencias a las familias afectadas.

En su mensaje, expresaron que están orando por las víctimas y por la pronta recuperación de los heridos.

El siniestro reavivó la preocupación por la frecuencia de accidentes viales en el país.

Contexto del accidente de autobús en Perú


Los accidentes mortales de autobús no son infrecuentes en Perú, especialmente en rutas con curvas y zonas montañosas.

En 2018, el gobierno prohibió que los autobuses circularan por un tramo angosto conocido como la “Curva del Diablo”.

La medida se tomó después de que más de 50 personas murieran al caer un autobús por un precipicio en esa carretera.

Ese accidente fue uno de los más mortíferos de la historia vial del país.

Otros accidentes fatales recientes

En agosto, un autobús volcó en una carretera y dejó 10 personas fallecidas.

En julio, otro vehículo que viajaba desde Lima hacia la región amazónica volcó, provocando 18 muertos y 48 heridos.

En enero, un nuevo accidente dejó seis muertos y 32 heridos cuando un autobús cayó a un río.

Estos casos han reavivado críticas sobre las condiciones del transporte interprovincial en el país.

Balance nacional del accidente de autobús en Perú

Las estadísticas oficiales muestran que la situación vial continúa siendo preocupante para las autoridades peruanas.

Durante 2024 se registraron aproximadamente 3.173 muertes relacionadas con accidentes de tráfico en el país.

Estas cifras evidencian la magnitud del problema de siniestralidad vial en diversas regiones del territorio.

El accidente ocurrido esta semana vuelve a poner en debate la seguridad de las rutas interprovinciales y el control sobre las empresas transportistas.

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados

Marco Rubio defiende derecho de EE.UU. a actuar militarmente en su región

EEUU niega construcción de base militar cerca de Gaza

Expresidentes alertan fin del Gobierno de Maduro por presión de EEUU
Arrestan a fugitiva del Tren de Aragua

Arrestan en España a una fugitiva del ‘Tren de Aragua’ que escapó de un operativo en Chile

Descarrilamiento de tren en Buenos Aires Argentina deja 20 heridos