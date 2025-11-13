Autobús cae a barranco en Perú y deja 37 muertos
Publicado el 12/11/2025 a las 19:19
Segun informa CBS, Un trágico accidente en el sur de Perú dejó al menos 37 personas muertas luego de que un autobús de pasajeros cayera a un profundo barranco durante la madrugada del miércoles.
Según las autoridades, el vehículo cayó tras chocar con otro automóvil en una zona de curvas pronunciadas, provocando una de las tragedias viales más graves registradas este año en el país.
El impacto inicial ocurrió cuando el autobús colisionó con una camioneta mientras circulaba por una carretera de la región de Arequipa.
Tras el choque, el vehículo de transporte interprovincial perdió el control y se salió de la vía en un tramo peligroso.
Impacto del accidente de autobús en Perú
Al menos 37 personas mueren en el accidente vial
El vehículo cayó a un abismo de 200 metros en una región rural de la región de Arequipa, en el sur del país. pic.twitter.com/V1q1Cs4MFY
— DW Español (@dw_espanol) November 13, 2025
Las autoridades informaron que el autobús cayó más de 650 pies hasta llegar a las orillas del río Ocoña, una zona de difícil acceso para los equipos de rescate.
El gerente regional de salud de Arequipa, Walther Oporto, declaró que el hecho ocurrió en una curva donde los accidentes son frecuentes por la complejidad del terreno.
Oporto explicó que la caída fue consecuencia directa del choque con la camioneta, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control.
Otras 13 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud cercanos para recibir atención médica.
Reacciones de autoridades locales
El autobús había partido desde la ciudad de Chala, ubicada en una zona minera del sur peruano, y tenía como destino final Arequipa.
Los líderes locales emitieron un comunicado lamentando el accidente y enviando condolencias a las familias afectadas.
En su mensaje, expresaron que están orando por las víctimas y por la pronta recuperación de los heridos.
El siniestro reavivó la preocupación por la frecuencia de accidentes viales en el país.
Contexto del accidente de autobús en Perú
🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía Penal de Camaná realiza diligencias urgentes e inaplazables tras el accidente de un ómnibus en Ocoña, que cayó a un barranco luego de colisionar con una camioneta a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur, cuando se dirigía a la ciudad de… pic.twitter.com/f8Q3xEiph2
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 12, 2025
Los accidentes mortales de autobús no son infrecuentes en Perú, especialmente en rutas con curvas y zonas montañosas.
En 2018, el gobierno prohibió que los autobuses circularan por un tramo angosto conocido como la “Curva del Diablo”.
La medida se tomó después de que más de 50 personas murieran al caer un autobús por un precipicio en esa carretera.
Ese accidente fue uno de los más mortíferos de la historia vial del país.
Otros accidentes fatales recientes
En agosto, un autobús volcó en una carretera y dejó 10 personas fallecidas.
En julio, otro vehículo que viajaba desde Lima hacia la región amazónica volcó, provocando 18 muertos y 48 heridos.
En enero, un nuevo accidente dejó seis muertos y 32 heridos cuando un autobús cayó a un río.
Estos casos han reavivado críticas sobre las condiciones del transporte interprovincial en el país.
Balance nacional del accidente de autobús en Perú
Las estadísticas oficiales muestran que la situación vial continúa siendo preocupante para las autoridades peruanas.
Durante 2024 se registraron aproximadamente 3.173 muertes relacionadas con accidentes de tráfico en el país.
Estas cifras evidencian la magnitud del problema de siniestralidad vial en diversas regiones del territorio.
El accidente ocurrido esta semana vuelve a poner en debate la seguridad de las rutas interprovinciales y el control sobre las empresas transportistas.