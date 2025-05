Accidente de autobús Greyhound en Tennessee deja dos muertos y 39 heridos

Un trágico accidente de autobús ocurrió el 26 de mayo en la autopista 70 este, cerca de Jackson, Tennessee. La colisión involucró un autobús de la compañía Greyhound y otro vehículo de pasajeros.

El incidente dejó dos personas muertas y 39 heridas, según informaron las autoridades.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 6:48 p.m., y las autoridades de rescate confirmaron que 27 de las 39 personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

El autobús, que viajaba de Memphis a Nashville, llevaba 32 pasajeros, un operador de autobús y un conductor de relevo en el momento del choque.

