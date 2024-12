Accidente en Irán deja nueve muertos y 14 heridos

Un fatal accidente de autobús ocurrido el sábado en una carretera del oeste de Irán cobró la vida de nueve personas y dejó a 14 más heridas.

Fue atribuido al exceso de velocidad del conductor, y ocurrió en una remota región montañosa, a unos 450 kilómetros al suroeste de Teherán.

El autobús, que transportaba a 27 pasajeros, se precipitó en un barranco mientras transitaba por la carretera que conecta las localidades de Andimeshk y Pol-e-Dokhtar, en la zona conocida como Pa-alam.

Según informes, seis personas murieron de manera instantánea en el lugar del accidente, mientras que tres más fallecieron tras ser trasladadas a hospitales cercanos.

