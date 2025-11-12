Grave accidente de autobús en California deja 26 lesionados

Autobús volcó en California

26 personas resultaron heridas

Regresaban de campamento religioso

Segun informa USATODAY, Un viaje de regreso de un retiro religioso terminó en tragedia cuando un autobús con 36 pasajeros volcó en una carretera de montaña en el sur de California, dejando 26 personas heridas, tres de ellas de gravedad.

El accidente ocurrió la noche del sábado 9 de noviembre, cuando el vehículo se desplazaba por una pendiente en la Ruta Estatal 330, cerca de la localidad de Running Springs, a unos 130 kilómetros al este de Los Ángeles.

Según el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino, el autobús circulaba cuesta abajo y perdió el control en una curva pronunciada antes de volcar sobre su costado en un apartadero.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:50 p.m. (hora local), y los servicios de emergencia llegaron al lugar minutos después.

Bomberos reportan operativo de rescate exitoso

«26 people injured after bus returning from church camp overturned on California highway» – USA Today — Regi Bonner (@regibonn) November 11, 2025



Al arribar, los bomberos encontraron el autobús volcado, con pasajeros que intentaban salir por sus propios medios, muchos de ellos a través de la escotilla del techo.

Las autoridades informaron que el incidente fue catalogado como un “incidente con múltiples víctimas (IMV)”, lo que activó un protocolo especial de atención masiva.

Se establecieron áreas de triaje médico, tratamiento de pacientes y carga de ambulancias para organizar el traslado de los heridos.

En total, 26 personas recibieron atención médica, de las cuales 20 fueron trasladadas en ambulancia a distintos hospitales de la zona.