Grave accidente de autobús en California deja 26 lesionados
Publicado el 11/11/2025 a las 19:22
- Autobús volcó en California
- 26 personas resultaron heridas
- Regresaban de campamento religioso
Segun informa USATODAY, Un viaje de regreso de un retiro religioso terminó en tragedia cuando un autobús con 36 pasajeros volcó en una carretera de montaña en el sur de California, dejando 26 personas heridas, tres de ellas de gravedad.
El accidente ocurrió la noche del sábado 9 de noviembre, cuando el vehículo se desplazaba por una pendiente en la Ruta Estatal 330, cerca de la localidad de Running Springs, a unos 130 kilómetros al este de Los Ángeles.
Según el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino, el autobús circulaba cuesta abajo y perdió el control en una curva pronunciada antes de volcar sobre su costado en un apartadero.
El siniestro ocurrió alrededor de las 8:50 p.m. (hora local), y los servicios de emergencia llegaron al lugar minutos después.
Bomberos reportan operativo de rescate exitoso
«26 people injured after bus returning from church camp overturned on California highway» – USA Today #SmartNews https://t.co/nl6xvhiB8x
— Regi Bonner (@regibonn) November 11, 2025
Al arribar, los bomberos encontraron el autobús volcado, con pasajeros que intentaban salir por sus propios medios, muchos de ellos a través de la escotilla del techo.
Las autoridades informaron que el incidente fue catalogado como un “incidente con múltiples víctimas (IMV)”, lo que activó un protocolo especial de atención masiva.
Se establecieron áreas de triaje médico, tratamiento de pacientes y carga de ambulancias para organizar el traslado de los heridos.
En total, 26 personas recibieron atención médica, de las cuales 20 fueron trasladadas en ambulancia a distintos hospitales de la zona.
Investigación sobre el accidente de autobús en California
El Departamento de Bomberos destacó que, pese a la magnitud del accidente, no se registraron incendios ni exposición a materiales peligrosos.
Los primeros pacientes fueron trasladados a hospitales en los primeros 15 minutos tras iniciarse la atención médica.
El operativo incluyó 11 camiones de bomberos, 11 ambulancias y cuatro jefes de bomberos, además de la Patrulla de Caminos de California, que cerró temporalmente la Ruta Estatal 330 en ambos sentidos.
La Patrulla de Caminos de California asumió la investigación del accidente para determinar las causas exactas del vuelco.
Grupo religioso regresaba del campamento
El Departamento de Bomberos informó que el autobús transportaba a un grupo de jóvenes y adultos de la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Santa Ana, en el Condado de Orange.
El grupo regresaba de un retiro juvenil de tres días en el Campamento Nawakwa, situado en las montañas de San Bernardino.
Según la Diócesis de Orange, unas 125 personas participaron en el evento religioso.
Los asistentes habían salido del campamento esa misma tarde en varias furgonetas y un autobús, siendo este último el que sufrió el accidente.
Comunidad ora por víctimas del accidente
En un comunicado difundido en redes sociales, la Diócesis expresó su agradecimiento a los socorristas y pidió oraciones por las víctimas y sus familias.
“Hoy, nuestros pensamientos y oraciones están con los jóvenes y las familias afectadas por el accidente”, señaló el mensaje oficial.
La comunidad de Santa Ana se mantiene en oración mientras varios de los heridos continúan bajo observación médica.
Las autoridades locales confirmaron que la investigación del accidente continúa abierta.
Diócesis ofrece apoyo tras accidente de autobús en California
La Diócesis anunció que ofrecerá acompañamiento psicológico y espiritual a las víctimas y sus familias, así como a los miembros de la parroquia que participaron en el retiro.
El accidente ha conmocionado a la comunidad católica del sur de California, que se ha movilizado para brindar apoyo.
Las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad vial en la zona montañosa.
El suceso dejó una huella de dolor, pero también de solidaridad entre las comunidades afectadas.