Accidente con volcadura en L.A. deja un muerto y tres heridos.

Un trágico accidente en la madrugada del domingo en el intercambio vial entre las autopistas SR-134 e I-5, cerca de Griffith Park, dejó un saldo de una persona fallecida y tres más hospitalizadas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12:50 a.m. cuando un sedán blanco volcó en la vía que conecta la autopista 134 en dirección este con la autopista 5 en dirección sur, según informó la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Las autoridades informaron que una persona fue declarada muerta en el lugar, mientras que los otros tres ocupantes, todos hombres, fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano.

Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, uno de los heridos se encuentra en estado grave, mientras que los otros dos están en condición crítica.

