Las autoridades del sur de Grecia informaron que un migrante murió y otros 47 fueron rescatados después de que un velero se estrellara contra las rocas y se hundiera parcialmente en una zona costera remota del continente griego, indicó The Associated Press.

Al momento, las autoridades señalaron que al interior de la embarcación iban a bordo varios niños y mujeres, quienes también resultaron heridos. No es la primera vez que se suscitó un hecho parecido a este por las constantes actividades de migrantes que escapan de sus países de origen para poder llegar a costas de Italia o Grecia Continental.

Hasta el momento se conoce que los migrantes llevaban a un hombre que los rescatistas encontraron inconsciente y luego confirmaron su muerte, mientras que cuatro niños y tres mujeres fueron hospitalizados para observación. La nacionalidad de los migrantes no se supo de inmediato, según informó AP.

Accidente bote migrantes Grecia: ¿Una práctica constante?

Las autoridades dijeron que los buzos de la guardia costera habían revisado el casco del velero y no encontraron a nadie atrapado dentro. Por lo general, los migrantes se han embarcado en viajes más riesgosos en los últimos años para tratar de evitar las islas griegas fuertemente patrulladas cerca de la costa de Turquía, indicó The Associated Press.

Por ello, las autoridades se encuentran en un patrullaje constante en las zonas donde se producen los viajes de migrantes que quieren llegar a las áreas como Grecia continental y por supuesto, Italia. En meses pasados, accidentes similares se han reportado en estas zonas y por ende, en las primeras travesías se mencionan barcos abandonas. Archivado como: Accidente bote migrantes Grecia