Accidente de avioneta en Terre Haute deja piloto hospitalizado y cierre temporal del aeropuerto

Los equipos de emergencia respondieron de inmediato a la escena de un accidente aéreo ocurrido la tarde del jueves en el Aeropuerto Regional de Terre Haute, Indiana.

Testigos presenciales describieron que la aeronave, que participaba en el vuelo, parecía un avión militar retirado y terminó volcando cerca de una de las pistas principales del aeropuerto.

La policía local confirmó que el accidente ocurrió alrededor de las 2:00 p.m. del 15 de mayo, generando una rápida movilización de los cuerpos de rescate y seguridad en la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos dos personas se encontraban a bordo de la aeronave en el momento del accidente.

We had a plane crash at the Terre Haute Regional Airport today. Our airport team did a great job responding. And a big thank you to all and many community partners that assisted too. pic.twitter.com/31syqrf9m6

— Richard Burger (@RichardBurger14) May 16, 2025