Accidente aéreo en Florida: Avioneta cae en el río Indian

El miércoles por la tarde, una avioneta se estrelló en el río Indian, cerca de Melbourne Beach, en el condado de Brevard.

El incidente ocurrió poco antes de las 2 p. m., y a bordo iban dos personas y un perro.

Afortunadamente, los tres sobrevivieron sin lesiones.

El avión cayó a aproximadamente 400 metros de la orilla, dejando visible la sección de cola sobresaliendo del agua.

A small plane crashed into the Indian River in Melbourne Beach on Wednesday afternoon. pic.twitter.com/ZldFWK2CUS

— T_CAS videos (@tecas2000) June 4, 2025