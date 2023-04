Accidente de avioneta deja múltiples muertos (FOTOS)

¿Cuál fue la razón?

El organismo señaló en un comunicado que la avioneta, en que viajaban cuatro pasajeros más el piloto, despegó “con condiciones meteorológicas favorables” y tras el despegue se precipitó al mar, a unos 150 metros de la costa de la isla. ARCHIVADO DE: Accidente avioneta múltiples muertos

De acuerdo con la información de The Associated Press, la policía chilena y las fuerzas armadas, junto a las autoridades locales y un equipo de Aeronáutica Civil, ya se encuentran investigando las posibles causas del percance, pero aún no hay noticias.