Avioneta se estrella en arbol cerca del aeropuerto de Houston

Una avioneta se estrelló el viernes por la tarde en Houston, en un incidente que movilizó rápidamente a las autoridades locales.

El accidente ocurrió cerca del Aeropuerto West Houston, ubicado en 18000 Groschke Road, poco antes de las 3:30 p.m.

El sheriff del condado de Harris, Ed González, indicó que el operador de la aeronave reportó que su avión impactó contra un árbol y comenzó a incendiarse.

Aunque para cuando llegaron los equipos de emergencia, las llamas ya se habían apagado.

PILOT WALKS AWAY FROM PLANE CRASH: Authorities say a small plane crashed into a wooded area near the West Houston Airport.

STORY: https://t.co/tTQyzPeDdG pic.twitter.com/2c3LcCHWNR

— KPRC 2 Houston (@KPRC2) May 16, 2025