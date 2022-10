Accidente avioneta: No han encontrado cuerpos

De acuerdo con Associated Press, hasta ahora las autoridades costarricenses no han confirmado que el piloto y las cinco personas que abordaban hayan perdido la vida. Este mismo sábado se retomaría la búsqueda de los cuerpos, pero aún no no han surgido noticias acerca de le investigación.

En el aeropuerto de Limón se instaló un puesto de comando donde participan rescatistas de la Cruz Roja Costarricense y Bomberos. Fotografías y vídeos proporcionados por la prensa mostraron objetos llevados a un puerto de Limón, en la provincia caribeña del mismo nombre, entre ellos un asiento y parte del fuselaje de la aeronave, así como bolsos y mochilas. ARCHIVADO DE: Accidente avioneta Costa Rica