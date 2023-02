Entre los datos que se dieron a conocer, destacan que Simon Chipperfield y Karthi Santhanam viajaban en el lugar donde ocurrió el incidente. Al igual, se encontraba el piloto Rufino James Crisostomo Jr y el mecánico Joel Martin, de acuerdo con la información del portal The Sun Us. El avión salió desde las 7 de la mañana del sábado.

En Filipinas, se han registrado múltiples accidentes por caída de aviones. Uno de los últimos incidentes, ocurrió el pasado mes de octubre de 2022 y se reportó que una aeronave con 173 personas salió de pista, pero no se especificó ningún tipo de víctima mortal.

¿Qué pasó con el avión?

El Cessna 340 partió de la provincia de Albay hacia Manila con un piloto, un miembro de la tripulación y dos pasajeros el sábado por la mañana, pero no se ha sabido nada desde entonces, dijo la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas e informó la agencia The Associated Press.

En los detalles que revelaron, se dio a conocer que cinco minutos después de que despegó desde Albay desapareció el avión. En las imágenes que se dieron a conocer, muestran los restos del avión entre las localidades de Guinobatan y Camalig, indicó The Sun Us. Alrededor de 200 rescatistas han intentado ingresar al lugar de los hechos.