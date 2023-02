Las autoridades recibieron un llamado de emergencia sobre un fatal accidente, en donde al parecer una aeronave se estrelló y después de realizar las investigaciones correspondientes confirmaron que no hubo sobrevivientes. El avión se estrelló cerca de una fábrica de Little Rock.

Accidente avión cinco muertos: No hubo sobrevivientes

La unidad aérea Beech BE20 había salido del aeropuerto de Little Rock y se dirigía al Aeropuerto Internacional John Glenn Columbus en Columbus, Ohio, dijo la FAA. El portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Pulaski, el teniente Cody Burk no dio a conocer de inmediato los nombres o las edades de las personas en el avión, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Por su parte, la FAA lo dijo y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigará el accidente. La CTEH, la cual es una firma de consultoría ambiental con sede en North Little Rock, dijo que las cinco personas a bordo del avión, incluido el piloto, eran sus empleados. Archivado como: Accidente avión cinco muertos