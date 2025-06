Accidente aéreo en Alaska deja dos heridos graves

Un avión pequeño se estrelló esta mañana en el aeropuerto de Big Lake, Alaska. Los equipos de emergencia trabajan en el lugar, y dos personas resultaron gravemente heridas.

El martes por la mañana, los equipos de emergencia respondieron a un accidente de un avión pequeño en el aeropuerto de Big Lake, Alaska.

Ken Barkley, director de servicios de emergencia del municipio de Mat-Su, confirmó que había dos personas a bordo del avión y que ambas estaban gravemente heridas.

El avión, un Piper PA-32R-300, se estrelló poco después de las 9:30 am, según la policía estatal de Alaska.

