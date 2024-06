Accidente automovilístico en salón de belleza de Nueva York deja múltiples muertos y heridos

Por su parte, el Departamento de Bomberos Voluntarios de Deer Park calificó el incidente como un «accidente mayor», según CBS News.

Se informó que el conductor sufrió una emergencia médica, aunque esto no ha sido confirmado. El conductor fue llevado al hospital y se encuentra parcialmente consciente, según The US Sun.

Grand Boulevard, donde se ubica el salón, es una zona de mucho tráfico debido a los Tanger Outlets al otro lado de la calle.

Se reporta que personas que compraban en otras tiendas del centro quedaron atrapadas en el estacionamiento.