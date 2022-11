20 personas perdieron la vida en terrible accidente

Niños también resultaron muertos

Al menos 13 personas resultaron heridas

A través de medios de comunicación y la viralización en redes sociales, se dio a conocer la lamentable noticia. Se trata de un accidente de autobús que deja 20 muertos en medio de inundaciones en Pakistán, te contamos los detalles.

Veinte personas, en su mayoría mujeres y niños, fallecieron y otras 13 resultaron heridas cuando una camioneta cayó a una zanja llena de agua durante la noche en el sur de Pakistán, afectado por las inundaciones, dijo la policía el viernes.

Accidente de autobús deja 20 muertos en medio de inundaciones en Pakistán

El accidente se produjo en la llamada carretera del Indo a su paso por la provincia de Sindh. El asfalto se había dragado en algunas zonas para drenar el agua de las lluvias pero, meses después de las históricas crecidas, no se había reparado, según informa la Agencia The Associated Press.

Pakistán trata de recuperarse de una tragedia que dejó más de 1.700 personas y daños en vías y puentes. La camioneta trasladaba a pasajeros desde el distrito de Jaipur a un famoso santuario sufí en Sehwan, explicó el agente de policía Imran Qureshi.