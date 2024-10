Accidente aéreo fatal en el noreste de Nebraska

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) ha emitido un informe preliminar sobre el accidente aéreo que cobró la vida del piloto Philip Widner en Norfolk, Nebraska.

El fatal incidente ocurrió el lunes 7 de octubre, alrededor de las 7:40 p. m., cerca del aeropuerto regional de Norfolk.

Según las autoridades, Widner, de 37 años y oriundo de Bedford, Texas, falleció en el lugar del accidente.

El avión, que estaba realizando un vuelo de carga con destino a Omaha, se estrelló a aproximadamente 600 metros de la pista.

Federal authorities have filed their preliminary report on a plane crash in Northeast Nebraska that resulted in the death of the pilot.

— KTIV News Four (@ktivnews) October 29, 2024