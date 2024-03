Confirman accidente aéreo en California que dejó saldo mortal

El portal de la agencia de noticias de The Associated Press detalló el incidente que involucró a un pequeño avión y la respuesta de las autoridades ante el siniestro.

Deja terrible saldo mortal

El Departamento de Policía de Truckee confirmó el accidente en una publicación en redes sociales, indicando que el suceso ocurrió poco después de las 6:30 pm del sábado.

El impacto del avión, que se estrelló mientras intentaba aterrizar, dejó lamentablemente como resultado dos víctimas mortales.

Aunque The Associated Press señaló que no se proporcionó de inmediato información sobre el número total de personas a bordo de la aeronave.

Las autoridades responsables de la seguridad aérea, incluyendo la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación se encuentran trabajando en la escena.