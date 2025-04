Avión con seis personas a bordo se estrella en un campo fangoso y hay saldo mortal

En un trágico incidente aéreo ocurrido en el estado de Nueva York, un avión bimotor Mitsubishi MU-2B se estrelló el sábado por la tarde en un campo fangoso cerca de Copake, a unas 50 millas al sur de Albany, la capital del estado.

La aeronave transportaba a seis personas y se dirigía hacia el aeropuerto del condado de Columbia, cerca de Hudson, Nueva York, cuando ocurrió el accidente fatal.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 12:15 pm, hora local, generando una respuesta inmediata por parte de las autoridades locales y de emergencia.

Jacqueline Salvatore, subsheriff del condado de Columbia, informó a los medios en una conferencia de prensa que las condiciones climáticas adversas.

#Breaking #Ongoing Yesterday a MU-2 crashed in New York (US). All six aboard died. First reports state crew was attempting to divert to Columbia airport when plane went down near the city of Copake. Aircraft [Registration “N635TA”] was operated by “Dynamic Spine Solutions LLC” pic.twitter.com/KrulYasMbz

