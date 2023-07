El helicóptero se estrelló en la zona de Lamajura, de acuerdo con The Assocaited Press. Los rescatistas recuperaron los seis cuerpos, indicó Basanta Bhattarai, administrador jefe del gobierno en la zona.

¿Qué sucedió antes del accidente?

De acuerdo con The Associated Press, las condiciones meteorológicas habían provocado cambios en la ruta de vuelo del helicóptero, señaló el funcionario de aeropuerto Sagar Kadel. La causa del brutal accidente no quedó clara de inmediato.

Las demoras y los cambios de ruta en los vuelos son frecuentes durante las fuertes lluvias de la temporada del monzón, según AP. La temporada turística y de escalada terminó en mayo con el comienzo de la temporada de lluvias.