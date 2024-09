Accidente aéreo cerca del aeropuerto de North Carolina deja múltiples muertos

@GeorgeHatcher Plane crash around 1700 approaching First Flight Airport Kill Devil Hills, NC (where Wright Bros flew)… crashed into woods…5 people on board….multiple fatalities…details still coming in. My beach house is right close by… pic.twitter.com/4rUKEzdOxO

— Yo no soy Marinero, soy Capitan…#FireCora (@CaptPat48) September 29, 2024