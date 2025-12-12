Aterrizaje de emergencia en la I-95 deja a padre e hijo a centímetros del desastre

Avión cae sobre automóvil

Padre e hijo graban choque

Conductora sufre heridas leves

Segun informa Fox35, Un video reveló el momento en que un avión cayó sobre un automóvil que transitaba por la Interestatal 95 en el condado de Brevard.

Las autoridades confirmaron que la conductora del auto impactado y las dos personas dentro del avión sufrieron solo heridas leves.

Las imágenes grabadas desde otro vehículo mostraron cuán cerca estuvo el incidente de convertirse en una tragedia mayor.

En el auto que viajaba detrás del vehículo impactado se encontraba un padre junto a su hijo, quienes registraron la caída del avión.

FHP explica aterrizaje de emergencia

#FLORIDA

Una aeronave Beechcraft 95-C55 Baron realizó un aterrizaje de emergencia en la autopista I-95 poco después de despegar del Aeropuerto Cocoa-Merritt Island debido a un problema técnico. ▪️El piloto, el pasajero y la conductora del vehiculo resultaron ilesos pic.twitter.com/DGMiil8AwD — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) December 9, 2025



La Patrulla de Carreteras de Florida informó que el avión era un Beechcraft 55 multimotor que debió aterrizar de emergencia.

El aterrizaje ocurrió alrededor de las 17:45 en los carriles sur de la I-95 durante un momento de alto tráfico.

Al tocar tierra, la aeronave chocó directamente contra un automóvil en el que viajaba una mujer de 57 años.

Las autoridades identificaron a los tripulantes del avión como un piloto de 27 años de Orlando y un pasajero de Temple Terrace.