Aterrizaje de emergencia en la I-95 deja a padre e hijo a centímetros del desastre
Publicado el 12/11/2025 a las 20:48
- Avión cae sobre automóvil
- Padre e hijo graban choque
- Conductora sufre heridas leves
Segun informa Fox35, Un video reveló el momento en que un avión cayó sobre un automóvil que transitaba por la Interestatal 95 en el condado de Brevard.
Las autoridades confirmaron que la conductora del auto impactado y las dos personas dentro del avión sufrieron solo heridas leves.
Las imágenes grabadas desde otro vehículo mostraron cuán cerca estuvo el incidente de convertirse en una tragedia mayor.
En el auto que viajaba detrás del vehículo impactado se encontraba un padre junto a su hijo, quienes registraron la caída del avión.
FHP explica aterrizaje de emergencia
#FLORIDA
Una aeronave Beechcraft 95-C55 Baron realizó un aterrizaje de emergencia en la autopista I-95 poco después de despegar del Aeropuerto Cocoa-Merritt Island debido a un problema técnico.
▪️El piloto, el pasajero y la conductora del vehiculo resultaron ilesos pic.twitter.com/DGMiil8AwD
— @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) December 9, 2025
La Patrulla de Carreteras de Florida informó que el avión era un Beechcraft 55 multimotor que debió aterrizar de emergencia.
El aterrizaje ocurrió alrededor de las 17:45 en los carriles sur de la I-95 durante un momento de alto tráfico.
Al tocar tierra, la aeronave chocó directamente contra un automóvil en el que viajaba una mujer de 57 años.
Las autoridades identificaron a los tripulantes del avión como un piloto de 27 años de Orlando y un pasajero de Temple Terrace.
Impacto del accidente aéreo en I-95 según testigos
Dos pastores de Florida Central auxiliaron a la conductora, retirándola del Toyota Camry y registrando la escena.
La mujer fue trasladada al Hospital Viera para ser atendida por heridas leves tras el choque.
Los testigos James y Peter Coffey viajaban justo detrás del vehículo impactado y grabaron el accidente con su cámara.
Ambos señalaron que estuvieron a un solo auto de ser alcanzados por la aeronave.
Reacciones tras el accidente y remoción del avión
James Coffey relató haber sentido miedo al ver la caída del avión tan cerca de su vehículo.
Su hijo Peter afirmó seguir procesando lo cerca que estuvieron del desastre y agradeció que no terminara peor.
Jack’s Towing retiró la aeronave de la autopista y destacó que nunca habían remolcado un avión en la I-95.
La empresa sugirió que el accidente pudo deberse a falta de combustible, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.
Investigación continúa tras el accidente en la I-95
Las autoridades siguen analizando las causas del aterrizaje de emergencia mientras trabajan en confirmar si la aeronave pudo haber sufrido fallas mecánicas relacionadas con un posible agotamiento de combustible.
La compañía de remolque que retiró el avión describió la operación como inusual y destacó que no hubo derrames peligrosos, lo cual evitó un escenario mucho más crítico.
Los testigos del accidente, incluidos padre e hijo que grabaron el momento, siguen procesando lo cerca que estuvieron de verse directamente involucrados en la caída del avión.
Mientras avanza la investigación, la comunidad permanece atenta a los resultados oficiales que permitirán comprender qué ocurrió exactamente y cómo prevenir situaciones similares en autopistas transitadas.