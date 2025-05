Dos personas heridas tras incidente aéreo en Greenwood

El domingo 11 de mayo, una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en Greenwood, Indiana, después de perder potencia poco después de despegar del Aeropuerto Indy South Greenwood.

Según informó un portavoz del Departamento de Bomberos de Greenwood (GFD), el incidente ocurrió poco después del mediodía.

La aeronave, que había despegado con rumbo norte, experimentó problemas de motor y se vio obligada a aterrizar en el césped cercano al hangar de la Policía Estatal de Indiana.

La aeronave llevaba dos ocupantes, un hombre y una mujer, quienes sufrieron heridas leves.

BREAKING: The Greenwood Fire Department has confirmed a plane crashed Sunday afternoon near the Indy South Greenwood Airport. https://t.co/iQxKXWTZJC

— WTHR.com (@WTHRcom) May 11, 2025