Dos muertos tras desplome de avioneta en una cantera en Green
Publicado el 11/26/2025 a las 22:49
- Dos muertos en accidente
- Avión cae en cantera
- Investigación FAA y NTSB
Segun informa wmtv15news, Dos personas murieron después de un accidente aéreo ocurrido la noche del lunes cerca de Monroe, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Green.
El incidente fue reportado alrededor de las 5:15 p. m. en la cuadra W4600 de la carretera estatal 59, dentro de la ciudad de Sylvester.
La información preliminar indicó que la aeronave se precipitó en una zona de cantera localizada en el lado norte de la carretera.
Las autoridades respondieron al llamado de emergencia tras recibir los primeros reportes del siniestro.
Investigación inicial y detalles del accidente
Wisconsin: Two people dead after plane crash in Green County https://t.co/PsQ97bxETr
— Beatrice Lacy (@BeatriceLacy) November 25, 2025
De acuerdo con una publicación en Facebook de la Oficina del Sheriff, el accidente involucró a un Socata TBM-700.
La aeronave terminó estrellándose directamente en una cantera de grava cercana.
Esta ubicación fue rápidamente identificada como el punto de impacto por los equipos de emergencia.
Los informes iniciales de la FAA coinciden con la ruta y el lugar del siniestro.
Accidente aéreo en Green provoca incendio en la cantera
NTSB is investigating yesterday’s crash of a Socata TBM-700 in Monroe, Wisconsin.
— NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) November 25, 2025
Cuando los agentes llegaron al sitio, encontraron equipos de construcción envueltos en llamas dentro de la cantera.
El fuego afectó maquinaria pesada que se encontraba en el área al momento del accidente.
Entre los restos, los agentes también vieron grandes escombros del avión esparcidos entre la grava.
La magnitud del impacto quedó reflejada en la escena marcada por destrucción y fuego.
Respuesta de bomberos y control del fuego
Equipos del Departamento de Bomberos Rural de Monroe acudieron rápidamente al lugar.
Los bomberos del Departamento de Juda también se sumaron a las labores de respuesta.
Los equipos trabajaron en conjunto para apagar las llamas generadas tras el impacto.
El incendio fue controlado tras un despliegue coordinado entre las distintas unidades.
Accidente aéreo en Green deja víctimas sin identificar
Las autoridades no revelaron los nombres de las dos víctimas fallecidas.
La identidad de las personas a bordo permanece bajo reserva mientras avanza la investigación.
Se desconoce si había más ocupantes además de los dos fallecidos mencionados inicialmente.
Los oficiales señalaron que la divulgación de nombres se realizará en cuanto se confirme la información.
Registro del avión y origen del aparato
Según la información preliminar proporcionada por la FAA, el avión está registrado a nombre de un residente de Santa Bárbara, California.
La procedencia del aparato quedó confirmada durante los primeros trámites de verificación federal.
No se ofrecieron detalles sobre el itinerario o el destino del vuelo antes del accidente.
Por el momento, las causas del siniestro siguen siendo un misterio.