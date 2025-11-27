Dos muertos tras desplome de avioneta en una cantera en Green

Dos muertos en accidente

Avión cae en cantera

Investigación FAA y NTSB

Segun informa wmtv15news, Dos personas murieron después de un accidente aéreo ocurrido la noche del lunes cerca de Monroe, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Green.

El incidente fue reportado alrededor de las 5:15 p. m. en la cuadra W4600 de la carretera estatal 59, dentro de la ciudad de Sylvester.

La información preliminar indicó que la aeronave se precipitó en una zona de cantera localizada en el lado norte de la carretera.

Las autoridades respondieron al llamado de emergencia tras recibir los primeros reportes del siniestro.

Investigación inicial y detalles del accidente

Wisconsin: Two people dead after plane crash in Green County https://t.co/PsQ97bxETr — Beatrice Lacy (@BeatriceLacy) November 25, 2025



De acuerdo con una publicación en Facebook de la Oficina del Sheriff, el accidente involucró a un Socata TBM-700.

La aeronave terminó estrellándose directamente en una cantera de grava cercana.

Esta ubicación fue rápidamente identificada como el punto de impacto por los equipos de emergencia.

Los informes iniciales de la FAA coinciden con la ruta y el lugar del siniestro.