Reportan accidente aéreo en el Atlántico frente a Florida

Tres personas fueron rescatadas con vida tras estrellarse un avión monomotor en el Océano Atlántico, frente a la costa de Florida.

El accidente ocurrió en la noche del domingo 1 de junio, cuando un Cessna Skyhawk cayó al agua a unas 2 o 3 millas náuticas del litoral.

La alerta inicial fue emitida por el Departamento de Policía de Indian River Shores, que informó sobre la caída de la aeronave en el mar.

Inmediatamente, una unidad marina de Operaciones Aéreas y Marinas (AMO), parte de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se movilizó hacia la zona.

Three people have been rescued from the Atlantic Ocean in the dark after their plane went down several miles offshore off the coast of Florida, officials said. https://t.co/ml5D34yVn4

