Accidente aéreo en el aeropuerto de Mesquite, Texas deja al menos un muerto

Un trágico accidente aéreo ocurrió en la mañana del jueves en el Aeropuerto Mesquite Metro, Texas, dejando como saldo la muerte del piloto de la aeronave.

El siniestro tuvo lugar poco después de las 7:40 a.m. cuando un Cessna CitationJet despegó con un único ocupante a bordo, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

El avión se estrelló en una zona boscosa cercana a East Cartwright Road y Lawson Road, sin causar daños en viviendas o estructuras cercanas, de acuerdo con el Departamento de Policía de Mesquite.

Equipos de emergencia del departamento de bomberos y la policía acudieron rápidamente al lugar del impacto para asegurar la zona y comenzar con las labores de investigación.

✈‼Video shows the dark plume of smoke after a small plane crash Thursday morning in Mesquite, #Texas that killed one person. INFO: https://t.co/3zZP5lukCP pic.twitter.com/AaTCHwloWa

— KWTX News 10 (@kwtx) March 13, 2025