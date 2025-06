Accidente aéreo cerca de Deer Valley deja dos heridos

Un accidente aéreo tuvo lugar cerca del Aeropuerto Deer Valley, en el norte de Phoenix, cuando un pequeño avión se estrelló poco antes de las 5:30 a. m. del viernes.

El incidente ocurrió al este del aeropuerto, cerca de la intersección de la calle 7 y Pinnacle Peak Road. Las autoridades fueron alertadas rápidamente.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron una avioneta volcada en un campo cercano. Afortunadamente, las dos personas a bordo lograron salir del avión por sí solas.

Una de las personas, una mujer de 21 años, sufrió lesiones faciales leves.

