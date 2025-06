Varios hospitalizados tras accidente aéreo en Tennessee

Un accidente aéreo ocurrido el domingo por la tarde en el condado de Coffee, Tennessee, dejó a varios heridos, según informó la Patrulla de Carreteras de Tennessee (THP).

El incidente tuvo lugar en Old Shelbyville Road, donde el avión se estrelló mientras realizaba una operación.

La Patrulla de Carreteras de Tennessee está colaborando con los equipos de rescate de Tullahoma en la zona.

Se estima que había entre 16 y 20 personas a bordo del avión en el momento del accidente.

Happening Now: Coffee County – THP troopers are assisting @TullahomaPD at the scene of a plane crash on Old Shelbyville Road. Initial reports suggest 16–20 people were on board. Some have been airlifted to nearby hospitals. This is an active scene. Locals officials will update. pic.twitter.com/fAeAa72Wxc

— Tennessee Highway Patrol (@TNHighwayPatrol) June 8, 2025