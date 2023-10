Accidente aéreo deja 12 muertos en región amazónica de Brasil

Tragedia en la región.

Fatídico accidente de una avioneta.

Dan los detalles.

La mañana del domingo se tiñó de luto en la remota región amazónica de Brasil, cuando una pequeña avioneta se precipitó a tierra.

Este accidente cobró la vida de doce personas a bordo, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.

Este desgarrador incidente ocurrió en las proximidades del principal aeropuerto de Rio Branco, la capital del estado de Acre.

Fue confirmado por la oficina de prensa del gobernador Gladson Cameli.

Difunden supuestos videos del fatal accidente

Las imágenes y videos que supuestamente comenzaron a circular en las redes sociales rápidamente después del trágico suceso mostraban la espeluznante escena del accidente.

Lo anterior, con los restos de la aeronave envuelta en llamas, en medio del impenetrable bosque amazónico.

El impacto de la noticia estremeció a la comunidad local y dejó a todo el país en estado de conmoción.

Las circunstancias que llevaron al accidente aún no están completamente claras al momento de la redacción de esta nota informativa, según The Associated Press.