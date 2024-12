Tragedia en New York: piloto muere en accidente de avióneta

Un trágico accidente aéreo ocurrió el jueves en la ciudad de Aurora, cuando una avióneta monomotor se estrelló en una zona residencial, dejando como saldo la muerte de su piloto.

El Departamento de Policía de East Aurora (EAPD) informó que la aeronave, un Beechcraft A36 de 1979, partió de Lansing, Michigan, con destino a White Plains, Nueva York.

A las 11:16 am, el Aeropuerto Internacional Buffalo Niagara emitió una alerta indicando que el avión tenía problemas mecánicos, lo que marcó el inicio de esta tragedia.

Minutos después, a las 11:22 am, el Centro de Control de Incendios de East Aurora recibió una llamada de emergencia al 911 que reportaba un accidente aéreo en el área de Stewart Court.

