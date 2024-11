Avión se estrella en Arkansas y confirman muerte del piloto

El piloto de un avión monomotor que despegó desde Fayetteville, Arkansas, con destino a Corinth, Mississippi, falleció al estrellarse la aeronave durante el trayecto.

La víctima ha sido identificada como Robert Phillip Mathis, un experimentado piloto de 68 años, quien era el único pasajero a bordo de la aeronave al momento del incidente.

El accidente fue reportado por la estación hermana de WAPT, 40/29 News, y confirmó que Mathis volaba un avión de seis plazas, el cual no llegó a su destino.

El martes, el avión de Mathis despegó con normalidad desde el Aeropuerto Regional de Fayetteville, pero no llegó a destino, encendiendo las alarmas.

#Breaking #Ongoing Yesterday (29/10) a Beech Baron crashed in Arkansas (US). Sole pilot aboard died. First reportstate pilot radioed about trim issues shortly before plane went down. Aircraft [Registration “N811PB”] was operated by “Mathis Timber LLC”. Updates when possible… pic.twitter.com/KAHyHElrjI

— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) October 30, 2024