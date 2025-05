Avión se estrella cuando intentaba aterrizar en la pista del Aeropuerto

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) han iniciado una investigación tras un accidente aéreo ocurrido el lunes 28 de abril en el Condado de Lake.

El incidente se produjo alrededor de la 1:34 p.m., cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Lake (LCSO) fue enviada a la escena para atender la emergencia.

Según los primeros informes, un avión monomotor intentaba aterrizar en la pista 35 del Aeropuerto del Condado de Lake cuando, por razones aún desconocidas, se desvió de la trayectoria prevista.

El avión terminó deteniéndose al lado opuesto de una zanja ubicada al este de la pista, lo que complicó las labores de rescate.

#LOCAL: Two people suffered minor injuries after a plane fell into a ditch near the Lake County Airport on Monday. https://t.co/GzC7FgLbnP

— NewsWatch 12 (@KDRV) April 29, 2025