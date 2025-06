Accidente aéreo en Beverly, Massachusetts, deja un muerto y un herido grave

Un trágico accidente aéreo ocurrió el jueves por la mañana en Beverly, Massachusetts, cuando una avioneta se estrelló en una calle cerca del Aeropuerto Regional de Beverly.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 8:45 a.m. en Sam Fonzo Drive, un parque industrial.

La policía de Beverly confirmó que un hombre perdió la vida en el incidente y otro fue trasladado en helicóptero a un hospital en estado crítico.

Sus identidades aún no han sido reveladas. Afortunadamente, no hubo personas heridas en tierra.

Investigation underway in #Beverly after a plane crashes after takeoff. At least one person killed and another critically injured. Scene now being held for the FAA and NTSB #BREAKING pic.twitter.com/oqPcs3i7Po

— Matt Kaminsky (@matty_kam) June 19, 2025