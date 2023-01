Reportan accidente aéreo en aeropuerto de Hartford

¿Qué ocasionó el accidente?

De acuerdo con The US Sun, no hay in informe claro que digo qué fue lo que ocasionó el accidente en la aeronave. El aeropuerto alberga una pista de césped de temporada y dos pistas de asfalto, por esto el fuego ocasionó pánico cuando ocurrió el siniestro.

El avión se estrelló en el aeropuerto de Hartford -Brainard alrededor de las 3:30 p. m. hora local hoy.El piloto era el único ocupante, y fue expulsado de la aeronave. Se sabe que tiene lesiones por quemaduras en partes de su cuerpo. ARCHIVADO DE: Accidente aéreo aeropuerto Hartford