AC Milan presenta su nueva camiseta para la temporada 2025-2026

Este jueves, el AC Milan reveló su nueva playera de local para la temporada 2025-2026, que rinde homenaje a sus orígenes con un diseño que incorpora llamas en sus rayas y un rojo intenso que resalta el escudo del club.

También mostró cómo lucirá la camiseta de visitante, sin perder la identidad histórica.

El diseño evoca la visión del fundador Herbert Kilpin en 1899, quien definió los colores rojos y negros para “infundir miedo en los oponentes” y bautizó al equipo como “demonios”. Este legado cumple ya 125 años y sigue vigente en la nueva indumentaria.

— AC Milan (@acmilan) May 22, 2025