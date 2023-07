Abuelo mexicano se gradúa de ingeniero a los 86 años

Pero la pandemia retrasó un poco la entrega de su tesis, pero esto no lo frenó ni opacó sus aspiraciones. Tras aprobar exitosamente su trabajo de grado, Espinosa tocó, el pasado 27 de junio, la campana como nuevo profesional y se prometió no abandonar las aulas.

Para alcanzar los sueños no hay edad y así lo demostró Don Felipe Espinosa, quien a sus 86 años se graduó como Ingeniero en Procesos y Gestión Industrial en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla , en México.

“He trabajado sin estudios, sin papeles, pero ya no es igual: ahora tengo el título, es muy diferente”, comenta el nuevo ingeniero. En una emotiva ceremonia recibió de manos de la rectora Lilia Cedillo su título profesional . En ese espectacular momento lo acompañaron dos de sus hijos y sus nietas.

Abuelo mexicano gradúa de ingeniero: Se convirtió en un ejemplo

“Ahora es el comienzo de una nueva historia. Mi vida empieza de aquí en adelante, pero con otros pensamientos”, fueron algunas de las palabras de Espinosa al recibir su diploma. Al tiempo que aseguraba que no sería el único.

Todo se sustenta en las ganas de aprender y crecer, en no detenerse, en no darse por vencido por la edad y no hay mejor ejemplo que el legado que deja don Felipe.