¡Insólito! Abuela de 65 años despierta en su funeral y sorprende a su familia
Publicado el 11/25/2025 a las 12:53
- Abuela despierta en su funeral
- Familia queda en shock
- Trasladada al hospital
Una mujer de 65 años declaró muerta en su hogar dejó atónitos a sus seres queridos al recuperar la conciencia dentro de un ataúd mientras era trasladada para su cremación en Tailandia.
La familia había iniciado una ceremonia tradicional luego de que la mujer, identificada como Chonthirot, fuera encontrada sin signos vitales en la madrugada del 23 de noviembre en su vivienda en Phitsanulok, al norte del país.
Después de colocarla en un ataúd blanco, emprendieron un viaje de cuatro horas hasta un templo cercano a Bangkok, donde estaba programado el servicio de cremación en presencia de amigos y parientes.
El camino parecía transcurrir con normalidad hasta que, según testigos, la supuesta fallecida comenzó a golpear la tapa del féretro justo antes de llegar al recinto religioso.
El momento en que la familia escuchó los golpes
Las escenas captadas muestran a la mujer moviéndose con debilidad, agitando las manos e incluso intentando apartar moscas de su rostro mientras sus familiares observaban incrédulos lo que sucedía.
De acuerdo con su hermano, un hombre de 57 años llamado Mongkol, la mujer llevaba dos años en cama debido a complicaciones de salud y había sido encontrada sin vida alrededor de las 2:00 a.m. del domingo.
El hombre aseguró que experimentó una mezcla de miedo, sorpresa y alivio al darse cuenta de que su hermana no estaba muerta como creían cuando la preparaban para la cremación.
El impacto entre los presentes fue evidente, pues muchos no podían comprender cómo una persona declarada fallecida había recuperado la conciencia en circunstancias tan inesperadas.
Testimonios desde el templo donde sería cremada
Uno de los trabajadores del templo Wat Rat Prakhong Tham relató que se disponía a trasladar el ataúd al salón principal cuando escuchó golpes y débiles gritos provenientes del interior.
El joven de 27 años retiró la tela que cubría el féretro y quedó inmóvil al ver que la mujer todavía respiraba, consciente pero sin fuerza para hablar con claridad.
El testigo aseguró que nunca había vivido un momento similar y que la escena lo dejó completamente atónito, pues la mujer incluso le respondió con un leve movimiento de cabeza.
La situación generó alarma entre los asistentes, quienes rápidamente solicitaron ayuda médica al ver que la anciana continuaba moviéndose dentro del ataúd.
Traslado inmediato a un hospital en Bangkok
Minutos después, una ambulancia llegó al templo para evaluar el estado de la mujer y trasladarla de emergencia al Hospital Bang Yai para recibir atención especializada.
El templo donde se realizaría la cremación anunció que cubriría todos los gastos médicos de la abuela, dado que su recuperación ocurrió en sus instalaciones.
Las autoridades locales señalaron que investigarán el proceso mediante el cual se certificó su muerte para determinar si hubo errores en la valoración inicial realizada en su domicilio.
El caso ha generado gran repercusión, especialmente después de que el video del momento fuera difundido en redes sociales, provocando sorpresa y debate sobre la supervisión médica en casos de fallecimiento, según ‘Daily Mail‘ y ‘Tv Azteca‘.
