¡Insólito! Abuela de 65 años despierta en su funeral y sorprende a su familia

Abuela despierta en su funeral

Familia queda en shock

Trasladada al hospital

Una mujer de 65 años declaró muerta en su hogar dejó atónitos a sus seres queridos al recuperar la conciencia dentro de un ataúd mientras era trasladada para su cremación en Tailandia.

La familia había iniciado una ceremonia tradicional luego de que la mujer, identificada como Chonthirot, fuera encontrada sin signos vitales en la madrugada del 23 de noviembre en su vivienda en Phitsanulok, al norte del país.

Después de colocarla en un ataúd blanco, emprendieron un viaje de cuatro horas hasta un templo cercano a Bangkok, donde estaba programado el servicio de cremación en presencia de amigos y parientes.

El camino parecía transcurrir con normalidad hasta que, según testigos, la supuesta fallecida comenzó a golpear la tapa del féretro justo antes de llegar al recinto religioso.

El momento en que la familia escuchó los golpes

Las escenas captadas muestran a la mujer moviéndose con debilidad, agitando las manos e incluso intentando apartar moscas de su rostro mientras sus familiares observaban incrédulos lo que sucedía.

De acuerdo con su hermano, un hombre de 57 años llamado Mongkol, la mujer llevaba dos años en cama debido a complicaciones de salud y había sido encontrada sin vida alrededor de las 2:00 a.m. del domingo.

El hombre aseguró que experimentó una mezcla de miedo, sorpresa y alivio al darse cuenta de que su hermana no estaba muerta como creían cuando la preparaban para la cremación.

El impacto entre los presentes fue evidente, pues muchos no podían comprender cómo una persona declarada fallecida había recuperado la conciencia en circunstancias tan inesperadas.